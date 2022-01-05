Появилось первое фото экс-мэра Кисловодска Курбатова после травмы головы

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В мэрии Кисловодска рассказали, что нынешний глава города-курорта Евгений Моисеев навестил бывшего мэра Александра Курбатова, который поправляется после травмы головы. Он сложил свои полномочия, позже их взял бывший мэр Железноводска.

- Договорились с Александром Вячеславовичем проехать по городу и воочию убедиться в реализации проектов, которые он начинал. Все идеи мы будет реализовывать, ведь именно преемственность – один из главных факторов развития курорта. Мы не только обеспечим ее на все сто процентов, но и добавим новых интересных идей, - заявил Моисеев.

Сейчас Курбатов проходит реабилитации после комы в санаториях региона. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что летом 2021 года экс-градоначальник упал с электросамоката на большой скорости, получил сильную травму головы и впал в кому.