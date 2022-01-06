На Ставрополье выздоровели от коронавируса еще 444 человека

В Ставропольском крае за минувшие сутки, по данным на 6 января 2022 года, коронавирус подтвердился еще у 184 человек. Еще 444 пациента с ранее выявленным COVID-19 выздоровели. И 14 инфицированных за последние 24 часа скончались. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Вместе с тем на Ставрополье продолжается вакцинация населения от коронавируса. Всего первым компонентом вакцины привились 1 миллион 208,4 тысячи ставропольцев. Еще 1292 человека сделали прививку за минувшие сутки. Второй компонент получили за прошедщий день еще 1149 жителей региона - всего 999 126 полностью вакцинированных. - Наша главная цель — коллективный иммунитет. Достигнуть его можно только получив прививку от коронавируса, - обратил внимание Владимиров.