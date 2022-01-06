Больше двухсот нетрезвых водителей поймали на Ставрополье с 30 декабря по 5 января

В Ставропольском крае за время зимних праздников - а именно с 30 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, автоинспекторами были отстранены от управления 231 водитель с признаками опьянения. Еще на 12 автолюбителей за повторное нетрезвое вождение собрали материалы для возбуждения уголовных дел по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону. Операция «Нетрезвый водитель», уточнили в ведомстве, продлится в круглосуточном усиленном режиме до 9 января. - Тотальные проверки на трезвость проходят не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения, - добавили в ГИБДД СК. - Самыми «нетрезвыми» на Ставрополье оказались сутки 30 декабря, когда 51 водитель был уличен в управлении транспортным средством с признаками опьянения.