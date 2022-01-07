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Общество7 января 2022 6:05

207 тысяч билетов со Ставрополья победили в новогодней лотерее

Местные жители заработали больше 29 млн рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Жители Ставропольского края выиграли больше 29 млн рублей в новогоднем тираже лотереи "Столото". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Точная сумма - 29 769 442 рубля. Двое ставропольцев заработали по одному миллиону, еще один - 750 тысяч. Всего на Ставрополье в ту ночь победило больше 207 тысяч билетов.

Отмечается, что главный приз тиража - 1 млрд рублей - разделили участники из Москвы и Краснодарского края. Они получат по 500 млн рублей. 52 участника заработали по миллиону рублей, еще 64 - по 750 тысяч. Всего в новогоднюю ночь победили 14 479 009 билетов.