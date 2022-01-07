Пенсионерка из Ставрополя отдала мошенникам 250 тысяч рублей налички

Полиция Ставрополя начала расследовать дело о мошенничестве в отношении 79-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Согласно заявлению пенсионерки, ей шесть раз позвонил якобы финансовый специалист банка, картой которого она пользуется. Те начали пугать потерпевшую, что с ее счета пытаются списать деньги. Чтобы предотвратить выдуманное происшествие, они предложили женщине обналичить средства и перевести их на "безопасные счета".

- Введенная в заблуждение пожилая женщина перечислила через терминал более 250 тысяч рублей, а спустя время поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел, - сказано в сообщении.

Полицейские проводят розыскные мероприятия. По факту следователи МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". ГУ МВД по Ставропольскому краю просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, которые действуют от имени финансовых организаций.