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Общество7 января 2022 7:45

Дед Мороз закрыл резиденцию в Ставрополе

За время праздников в ней побывало около четырех тысяч человек
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе в рождественский сочельник свою резиденцию покинул Дед Мороз. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Место Деда Мороза развернулось на площади Ленина 25 декабря 2021 года. В течение 10 дней ставропольцы могли прийти в резиденцию и сделать красивую фотографию с символом Нового года. Такой возможностью воспользовались около четырех тысяч человек, из них до 31 декабря Деда Мороза посетило больше 1,5 тысяч человек.

- При посещении соблюдались все актиковидные меры и масочный режим. Действовала термометрия и дезинфекция рук, - сказано в сообщении мэрии.

Вместе с Дедом Морозом также встречали детей Снегурочка и еще 10 сказочных персонажей. Они развлекали посетителей танцами и песнями, а также водили у главной елки города. В следующий раз труппа вернется только в декабре 2022 года.