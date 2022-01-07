Дед Мороз закрыл резиденцию в Ставрополе

В Ставрополе в рождественский сочельник свою резиденцию покинул Дед Мороз. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Место Деда Мороза развернулось на площади Ленина 25 декабря 2021 года. В течение 10 дней ставропольцы могли прийти в резиденцию и сделать красивую фотографию с символом Нового года. Такой возможностью воспользовались около четырех тысяч человек, из них до 31 декабря Деда Мороза посетило больше 1,5 тысяч человек.

- При посещении соблюдались все актиковидные меры и масочный режим. Действовала термометрия и дезинфекция рук, - сказано в сообщении мэрии.

Вместе с Дедом Морозом также встречали детей Снегурочка и еще 10 сказочных персонажей. Они развлекали посетителей танцами и песнями, а также водили у главной елки города. В следующий раз труппа вернется только в декабре 2022 года.