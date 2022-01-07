В Ставропольском крае 8 января резко ухудшится погода

Гидрометцентр Ставрополья обновил информацию по погоде в регионе на последние дни новогодних выходных. В субботу синоптики обещают снижение температуры на девять градусов, следует из данных на сайте.

7 января воздух прогреется до 16 градусов. Но уже на следующий день температура опустится до 1-6 градусов, в Ставрополе она не поднимется выше трех градусов. Кроме того, местами в крае ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью похолодает до минус пяти градусов. Днем ожидается, что вырастит скорость ветра до 17 метров в секунду.