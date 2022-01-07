1,5 тысяч инфекционных коек остаются свободными на Ставрополье

В Ставропольском крае обновили данные по числу инфекционных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 7 января 2022 года в регионе свободными остаются 1,5 тысячи мест, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье развернуто 3770 инфекционных мест, из них заняты - 2270.

- В новом году ситуация с заболеваемостью меняется в лучшую сторону, в крае становится все меньше случаев тяжёлого течения COVID-19. В связи с этим больше свободных коек в "красных зонах": - 40%, - написал глава края.

Отметим, что еще в середине ноября 2021 года в Ставропольском крае было больше 5157 инфекционных коек. Из них занятыми были 4413. Впоследствии это число уменьшалось, что привело к закрытию некоторых мест за ненадобностью. Еще в начале декабря коек было 4222.