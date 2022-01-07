В Железноводске закрыли подпольный отель

Сотрудники мэрии Железноводска нашли и закрыли подпольный отель на 14 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Всего в здании было 10 номеров. Стоимость одного места составила 1,8 тысяч рублей. Работа гостиницы приостановлена. Материалы проверки отправили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Это значит, что собственнику нелегального бизнеса может грозить ответственность по статье "Незаконное предпринимательство". Максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.