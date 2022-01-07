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Происшествия7 января 2022 14:24

Поиски 19-летнего Артема Корчакина из Пятигорска завершились трагедией

Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт"
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Артем Корчакин. Фото: "ЛизаАлерт"

Артем Корчакин. Фото: "ЛизаАлерт"

Поиски 19-летнего парня из Пятигорска Артема Корчакина завершились. Представитель ставропольского поискового отряда "Лиза Алерт" сообщил, что он погиб. Причина трагедии пока не известна.

Молодой человек ушел из дома 4 января и не вернулся. Поиски начались на следующий день, в полдень, и завершились вечером 7 января.

- Причина смерти не носит криминальный характер. В следственном отделе по предгорному району СКР по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка, - прокомментировали корреспонденту "КП-Ставрополь" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.