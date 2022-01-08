Два человека погибли после столкновения с ЛЭП на Ставрополье

Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

В Нефтекумском районе 7 января в ДТП погибли два человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на 41 километре трассы "Иргаклы - Абрам-Тюбе". Водитель на "Ладе Приоре" не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. Машину разорвало на части. В автомобиле были два жителя соседнего региона, они умерли на месте. Их проверят на опьянение.

Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

- Установлено, что погибший водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушение ПДД за последние 2 года. А данный автомобиль Приора он приобрел за 2 дня до Нового года, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.