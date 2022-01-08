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Происшествия8 января 2022 6:57

Два человека погибли после столкновения с ЛЭП на Ставрополье

Водителя проверяют на опьянение
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

В Нефтекумском районе 7 января в ДТП погибли два человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась на 41 километре трассы "Иргаклы - Абрам-Тюбе". Водитель на "Ладе Приоре" не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. Машину разорвало на части. В автомобиле были два жителя соседнего региона, они умерли на месте. Их проверят на опьянение.

Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

Фото с места ДТП: УГИБДД по Ставрополью

- Установлено, что погибший водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушение ПДД за последние 2 года. А данный автомобиль Приора он приобрел за 2 дня до Нового года, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.