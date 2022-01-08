Полиция нашла предполагаемых разрушителей памятника в Ставрополе

В Ставрополе нашли вандалов, которые оторвали обод постамента с символическим ключом города. Об этом рассказал мэр Иван Ульянченко.

Факт вандализма случился в ночь на 8 января на Крепостной горе. Пропажу заметили горожане и сразу сообщили в полицию. Сотрудники оперативно вычислили, кто это сделал.

Фото: администрация Ставрополя

- На всей территории Крепостной горы ведётся видеонаблюдение и любой факт вандализма фиксируется камерами. При желании, можно оторвать и унести всё, что угодно. Другое дело, что избежать наказания всё равно не удастся, - написал Ульянченко.

Обод вернули на место, злоумышленники задержаны.

- В настоящее время полицейскими проводятся необходимые процессуальные действия , направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в управлении МВД России по городу Ставрополю.