Житель Ставрополья поджег дом матери, не желая съезжать

В Георгиевском районе вынесли приговор в отношении местного жителя за поджог дома матери. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент случился в августе 2021 года в станице Александрийской. Мать потребовала взрослого сына съехать. Мужчина воспринял слова женщины болезненно и кинулся в сарай, где нашел газовую горелку. Обвиняемый поджег занавеску в спальне матери и ее верхнюю одежду. Чтобы огню не мешали распространяться, обидчивый сын вытолкнул всех родственников из дома и не давал им войти.

Пострадали спальня и кухня. На восстановление уйдет 150 тысяч рублей, следует из оценки экспертов. Кроме того, из-за пожара вышли из строя холодильник, телевизор и газовая печь. Общий ущерб оценен в 158 тысяч рублей.

Суд признал гражданина виновным по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества" и сначала приговорил к двум годам лишения свободы. Но затем срок заменили на принудительные работы.