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Общество9 января 2022 5:32

На Ставрополье за сутки выявлено 175 случаев заражения Covid-19

Из стационаров выписаны почти 300 пациентов
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за сутки выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в крае заболели 127557 человек. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Количество выявляемых за день случаев заболевания продолжает снижаться. На минимальных отметках за очень долгий срок и количество умерших, - написал губернатор Владимиров.

За сутки жертвами инфекции стали 12 человек. Общее число жертв Covid-19 в крае составляет 6217 человек.

Губернатор отметил, что на утро 9 января 2022 года из стационаров выписан 296 пациент. Общее число переболевших инфекцией с начала пандемии составляет 106441 человек.