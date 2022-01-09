Более одного миллиона человек завершили курс иммунизации в Ставропольском крае

В Ставропольском крае продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 9 января 2022 года полный курс иммунизации прошли почти 1 млн 2 тысячи человек. За сутки вторым компонентом привились еще 605 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

- Около 1 миллиона 2 тысяч жителей Ставрополья уже завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины, - сообщил Владимир Владимиров.

Первый компонент за стуки получил 691 житель края. Общее число вакцинированных первым компонентом составляет 1211610 человек.