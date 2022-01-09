На Ставрополье в сфере переработки реализуют 18 проектов на три млрд рублей

В 2022 будет продолжена реализация проектов в сфере переработки. Объем инвестиций составит более трех млрд рублей. В крае будет создано около 700 новых рабочих мест.

Как отметили в управлении по информполитике Правительства Ставропольского края, в регионе реализуют пять инвестпроектов в сфере переработки молока, четыре в сфере переработки мучных и кондитерских изделий, по два проекта в сфере переработки овощей фруктов, по производству алкоголя, а еще две компании расширят производство по обжарке арахиса и фисташек. Намечена также модернизация комплекса по переработке кукурузы, строительство цеха макаронных изделий и помещений для производства кормовых добавок.

- Комитет со своей стороны делает все возможное для создания комфортных условий для инвесторов, оказывая содействие на всех этапах реализации проектов и в продвижении продукции, - отметил Денис Полюбин, председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

В прошлом году в крае удалось реализовать 13 инвестпроектов в сфере переработки на сумму в 5,2 млрд рублей, создано 491 новое рабочее место.