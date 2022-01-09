В Предгорном округе планируют отремонтировать 14 км дорог за год

В Предгорном округе Ставропольского края в 2022 году планируют отремонтировать 14 км дорог. Асфальтирование обойдется в 111 млн рублей.

В первую очередь власти округа намерены отремонтировать улицы тех населенных пунктов, откуда поступает наибольшее количество жалоб. Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Так, ремонтные работы будут проведены на проблемных участках улиц в станицах Ессентукская и Суворовская, а также в поселках Железноводский, Пятигорский, Нежинский и Ясная Поляна.

В частности, в станице Суворовской будут заасфальтированы улицы Красноармейская, Пионерская, Орликовская, участок К. Маркса и два участка по ул. Садовая. В станице Ессентукской ремонт проведут по улицам Крестьянская, Родниковая и Кавказская. В поселке Железноводский заасфальтируют улицы Советская и Горная. В Ясной Поляне отремонтируют улицу Набережную, в поселке Пятигорский - улицу Новую, а в поселке Нежинском - улицу 60 лет Победы.