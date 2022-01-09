Ставропольские гандболисты отправились на сборы в Крым

Фото: ГК «Виктор»

Ставропольские гандболисты клуба «Виктор» после длинных праздников отправились в Крым на спортивные сборы. В Евпатории на учебно-тренировочных сборах команда пробудет до 20 января.

Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края, команда планирует выйти в плэй-офф.

– До окончания регулярного этапа чемпионата России в суперлиге осталось пять матчей, и чтобы выйти в плэй-офф, необходимо побеждать в каждом из них. Кроме того, мы продолжаем борьбу еще на двух фронтах: в Кубке России и европейском Кубке ЕГФ, так что сил нам потребуется много, - пояснил главный тренер «Виктора» Константин Игропуло.

К слову, 8 февраля наша команда сразится с «Невой» в Санкт-Петербурге.