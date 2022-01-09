В Ставрополе в школе Авербуха обучаются более 480 детей

В школе «Наследие» Ильи Авербуха, открытой в 2021 года на Ставрополье, обучаются 482 воспитанника.

- В секции «фигурное катание на коньках» занимаются 384 девочек и мальчиков от 6 лет. А в хоккей играют 98 ребят в возрасте от 8 лет, - сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

За пять месяцев работы ученики спортшколы смогли завоевать 79 наград в соревнованиях различных уровней. Из них – 32 наград за первые места и 26 за вторые.

В конце января фигуристка Варвара Ивлева будет защищать честь Ставрополья на межрегиональных соревнованиях в Калуге, а хоккеистов ждут два этап первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди юношей 13 лет.