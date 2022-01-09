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Общество9 января 2022 13:50

Ставропольские казаки-терцы станут участниками главного парада Победы страны

Представители Терского казачьего войска впервые примут участие в масштабном действе на Красной пощади
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские казаки впервые примут участие в параде Победы в Москве. Казаки поучаствуют в масштабном действе на Красной площади в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками парадного расчета станут в том числе и студенты организаций профессионального образования.

- Тренировки парадного расчета пройдут на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка в Ставрополе, - сообщили в управлении по информполититке Правительства Ставропольского края.

Общая тренировка участников парада состоится в марте в Московской области.

Все участвующие в параде будут удостоены медали Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в День Победы».