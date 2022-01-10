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Здоровье10 января 2022 5:21

Количество заболевших коронавирусом на Ставрополье упало до 198 человек

Ранее суточный показатель составлял около трехсот выявленных случаев инфицирования
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утру 10 января в Ставропольском крае выявили 198 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии заболели 127,7 тысяч человек. За время новогодних праздников количество инфицированных сильно сократилось.

- Количество выздоровевших превышает уже 106,8 тысячи человек. Показатель смертности сохраняет тенденцию к снижению. Еще тысяча наших земляков завершили в минувшее воскресенье иммунизацию от коронавируса, получив второй компонент вакцины - рассказал губернатор края Владимир Владимирова в официальном инстаграм-аккаунте.

За сутки в регионе выздоровели 423 человека, скончались - 11 человек. Количество смертельных случаев сократилось в два раза.

Напомним, в Ставропольском крае до 20 января не действуют QR-коды - можно пройти в общественные места без предоставления сертификата о вакцинации.