В Ставрополе в 2022 году обустроят пять зон отдыха в скверах и роще

В администрации Ставрополя рассказали, что в 2022 году в городе появятся пять новых благоустроенных зон отдыха для местных жителей и гостей краевого центра. Благоустройство пройдет в Ореховой роще, по проспекту Кулакова, улицам Магистральной, Беличенко и Ленина-Кулакова.

Наиболее интересна зона в Ореховой роще. Это внутриквартальное пространство, на территории которого появится спортивная и детская площадки, пешеходные зоны с освещением и лавочками.

- «Проектирование предусматривало минимальное вмешательство в среду и сохранение зеленых насаждений. Также отмечу, что в удаленном от центра районе будущего сквера расположено большое количество многоквартирных домов, детских садов и школ. Поэтому жителям необходимо современное место для отдыха, - рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

Также в 2022 году проведут реконструкцию мемориального комплекса "Погибшим Землякам" по улице Ленина-Кулакова. Обелиск облицуют и укрепят, высадят новые деревья и кустарники.