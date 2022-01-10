В Ставрополе в 2022 году появится самая большая школа на 1,5 тысячи мест

В 2022 году в Ставрополе запланировали закончить строительство нескольких школ и детских садов для еще около трех тысяч детей, которые смогут получить места в бюджетных учреждениях. Сейчас возводят самую большую городскую школу на 1550 мест.

Также в работе находятся образовательные учреждения на юге Ставрополя, улицах Федеральной и Ивана Щипакина. В эксплуатацию сдали детский сад по улицам Чапаева и Пригородной.

- Благодаря строительству новых и реконструкции действующих образовательных учреждений в Ставрополе удалось достичь высокого уровня обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Но работы по улучшению демографической ситуации впереди еще очень много, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Работы проходят по нацпроекту "Демография". Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к 2035 году в регионе удастся обеспечить 80% дошкольников местами в муниципальных детских садах и сократить очереди на 20%.