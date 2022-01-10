На Ставрополье лжеинвалид похитил у государства 700 тысяч рублей пенсии

В Ставропольском крае на лжеинвалида завели уголовное дело за незаконное получение более 700 тысяч рублей пенсии. Об этом рассказали в региональном МВД.

В один из отделов полиции обратился руководитель учреждения по социальным выплатам с заявлением: по его данным, мужчина годами незаконно получал пенсию по инвалидности, хотя на самом деле не имел на это права. Полиция начала проверку.

Выяснилось, что справка об инвалидности была поддельной. По ней несколько лет осуществляли отчисления, которые в итоге дошли до 700 тысяч рублей. На обманщика завели уголовное дело, будут искать того, кто предоставил фальшивые документы преступнику.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ради новогодней поездки в Египет ставрополец за один раз погасил налоговую задолженность в 120 тысяч рублей - на это потребовался один час. При этом его семья уже улетела в теплую страну, а мужчину не пропустили в аэропорту.