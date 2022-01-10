На Ставрополье в 2021 году произвели и отгрузили продуктов на 122,5 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2021 года произвели на 9% больше продовольствий, чем за аналогичный период 2020 года. Всего производители произвели и отгрузили продукции на более 122,5 миллиардов рублей.

При этом в казну края поступили 3,56 млрд рублей. Серьезно увеличилась доля производства майонеза - на 14% по сравнению с 2020 годом. Также на 3% увеличили объемы создания мороженого, а растительно-сливочных продуктов - в три раза.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала перед Новым годом о подорожании традиционного салата "Селедка под шубой" на 18%. В своих подсчетах мы ориентировались на следующие пропорции: по полкило картофеля, моркови, свеклы и сельди, четыре куриных яйца, 100 граммов репчатого лука, 250 граммов майонеза.

Итого: 237 руб. 30 коп. (+17,6% по сравнению с 2020 годом).