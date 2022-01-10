На Ставрополье отметят 79 лет со дня освобождения четырех округов от фашистов

В Ставропольском крае отмечают 79-летие освобождения Советского, Левокумского, Георгиевского и Степновского городских округов от фашистских захватчиков. В городах этих муниципалитетов пройдут акции памяти.

- Освобождение далось высокой ценой - каждый километр движения фронта на запад оплачен тысячами жизней советских солдат и офицеров. Наш долг - всегда помнить об этом, - написал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала о том, как жили ставропольцы в условиях оккупации, и как советские солдаты освобождали регион от нацистов. Освобождение Ставрополя предопределила Сталинградская битва. Основную часть немецких войск перебросили к берегам Волги. Гитлеровцы испугались, что на Кавказе их теперь немногочисленным подразделениям устроят второй Сталинград и сами начали понемногу отступать.