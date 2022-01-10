На Ставрополье на выполнение указов по нацпроектам в 2022 году потратят 23 мдрд

В Ставропольском крае в 2022 году на реализацию национальных проектов направят 23 миллиарда рублей. На эти средства будут выполнены указы президента России в рамках каждой программы. Об этом рассказали во время совещания кабинета министров региона.

- Поручаю в ближайшие дни завершить формирование графиков исполнения по каждому направлению. По ним мы с вами в ежедневном режиме будет работать на протяжении всего года, - обратился к кабмину губернатор края Владимир Владимиров.

В регионе реализуют программы "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и другие. По последнему Ставрополье стало лидером в 2021 году. Региональные дороги в общей массе стали соответствовать федеральным нормативам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что более 16 миллиардов потратят на строительство новых школ, поликлиник и больниц, капитальный ремонт водоводов и т.д.