Ставрополь вошел в рейтинг городов с наименьшими претензиями жителей к образованию

Ставрополь вошел в список городов России, где жители меньше всего жаловались на проблемы среднего и высшего образования. Он занял 11 строчку рейтинга, на первом месте оказался Череповец.

- Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2021 год, - сказано в сообщении ведомства.

При этом критериями оценки выступил уровень потребления, качество образования, экологическая ситуация, конфликтность социальных отношений и т.д. Примечательно, что Ставрополь также вошел в список городов, где жители отметили благоприятную экологическую обстановку - он занял 15 место, уступив Махачкале.

А самым неконфликтным городом оказался центр Чеченской Республики - Грозный.