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Общество10 января 2022 11:50

В МВД России представили нового министра внутренних дел Северной Осетии Андрея Сергеева

До этого он занимал пост главы МВД Челябинской области
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время видео-конференции объявил, что новым главой МВД Северной Осетии стал Андрей Сергеев. Он скоро вступит в должность, придя на смену Михаилу Скокову.

Андрей Сергеев - 57-летний генерал-лейтенант полиции, с 2014 года руководил МВД Челябинской области. Повышение до генерала получил в 2015 году по указу президента России.

Он сменил Михаила Скокова, который был министром внутренних дел Северной Осетии с 2016 года. Примечательно, что в Челябинской области говорят о возможном назначении Скокова на пост Сергеева.