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Политика10 января 2022 12:00

13 января в аграрном университете Ставрополя пройдет конференция губернатора

Ежегодно в январе глава региона подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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13 января в новом корпусе аграрного университета Ставрополя состоится ежегодная конференция губернатора края Владимира Владимирова. Каждый январь он принимает в зале представителей СМИ, которые могут задать ему вопросы.

В Москве Владимиров уже провел одну пресс-конференцию, во время которой он рассказал о проделанной работе и распределении бюджета на 2022 год. В частности, в следующем году на реализацию национальных проектов направят около 23 миллиардов рублей.

- Поручаю в ближайшие дни завершить формирование графиков исполнения по каждому направлению. По ним мы с вами в ежедневном режиме будет работать на протяжении всего года, - обратился к кабмину губернатор края.

Конференция пройдет с соблюдением всех санитарных норм: обеспечат социальную дистанцию, масочный режим и т.д.