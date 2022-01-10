13 января в аграрном университете Ставрополя пройдет конференция губернатора

13 января в новом корпусе аграрного университета Ставрополя состоится ежегодная конференция губернатора края Владимира Владимирова. Каждый январь он принимает в зале представителей СМИ, которые могут задать ему вопросы.

В Москве Владимиров уже провел одну пресс-конференцию, во время которой он рассказал о проделанной работе и распределении бюджета на 2022 год. В частности, в следующем году на реализацию национальных проектов направят около 23 миллиардов рублей.

- Поручаю в ближайшие дни завершить формирование графиков исполнения по каждому направлению. По ним мы с вами в ежедневном режиме будет работать на протяжении всего года, - обратился к кабмину губернатор края.

Конференция пройдет с соблюдением всех санитарных норм: обеспечат социальную дистанцию, масочный режим и т.д.