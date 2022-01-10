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Общество10 января 2022 12:07

10 января в Ставрополе подняли цену на проезд в троллейбусах до 16 рублей

Перевозчик предупреждал о смене стоимости еще в конце 2021 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе подняли стоимость проезда на троллейбусе до 16 рублей с пассажира. Ранее цена составляла 15 рублей, так что изменения незначительные. Об этом рассказали в ГУП СК "Ставропольское троллейбусное предприятие".

- С 10 января 2022 года стоимость проезда в троллейбусе составляет 16 рублей за одну поездку. Цена выросла на 1 рубль, - сказано в сообщении организации.

Отметим, перевозчик заранее предупредил об изменениях, еще в декабре 2021 года. Цены на проезд в автобусах и маршрутных такси пока что остаются прежними.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о новогодней акции в одном из троллейбусов Ставрополя. Его украсили к Новому году, на сидении кондуктора расположилась елка, пассажиров встретили Дед Мороз и Снегурочка, а поездка проходила под диджейскую музыку.