Летом 2022 года на Ставрополье закончат ремонт системы водоснабжения

Во время рабочего совещания в правительстве Ставропольского края обсудили программу развития системы водоснабжения в регионе. К лету 2022 года работы по реконструкции особо опасных участков должны быть завершены.

- Планируйте ремонты и реконструкции так, чтобы завершить все намеченные работы к лету текущего года. Чтобы в жаркий сезон люди не испытывали проблем с водой, - заявил губернатор края Владимир Владимирова.

Развитие водоснабжения - приоритетная задача на 2022 год. Власти продолжат подключать отдаленные села к питьевой воде, устранять аварийные участки.

В 2021 году реализовали 16 проектов программы развития системы водоснабжения, на это ушло более 1,2 миллиардов рублей.