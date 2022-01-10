Минздрав Ставрополья рассмотрит целесообразность возврата системы QR-кодов

Во время совещания в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров поручил министру здравоохранения рассмотреть целесообразность возврата системы QR-кодов. Он должен подготовить предложение, исходя из данных статистики и с учетом мнения экспертов.

Сейчас в регионе не действуют сертификаты о прививках. Согласно указу Владимирова, до 20 января включительно можно посещать общественные места без предоставления кода. Это было сделано в честь новогодних праздников. При этом массовые гуляния были отменены.

Сейчас в регионе ежесуточно выявляют около двухсот заболевших. Наиболее "опасной" территорией является краевой центр - город Ставрополь. За последние сутки здесь заразились 68 человек, а всего в регионе - 198 человек.