Медики Ставрополья продолжат получать стимулирующие выплаты до конца 2022 года

Власти Ставропольского края решили продолжить выплаты врачам и медперсоналу, которые работают с коронавирусными больными в "красных зонах". Они получали поддержку в 2021 году и смогут рассчитывать на нее до конца 2022 года.

Также губернатор региона Владимир Владимиров распорядился организовать выплату премий для тех, кто трудился в новогодние праздники. Таким образом он выполняет поручение президента России.

- Этот вопрос должен быть решен чётко и без проволочек, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор поставил задачу перед Минздравом региона о том, чтобы рассмотреть целесообразность возврата системы QR-кодов к прежнему режиму работы. Эпидемиологическая ситуация сильно улучшилась за последние месяцы: сократился суточный прирост больных, стало меньше случаев летального исхода.