Губернатор Ставрополья из-за ситуации с COVID-19 дал ряд поручений

Губернатор Ставрополья сообщил, что эпидобстановка в крае достаточно стабильна. За время новогодних выходных сократились показатели смертности от коронавируса. Об этом говорят ежедневные цифры, опубликованные на личной странице Инстаграм главы Ставрополья. Стало также меньше выявлять пациентов с тяжелым течением болезни.

Однако пандемия еще не побеждена. Остается высокой нагрузка на медицинский персонал. По словам губернатора, в 2022 году на Ставрополье должны быть сохранены стимулирующие выплаты медикам, работающим в красных зонах.

- Также поручил обеспечить выполнение в крае поручения Президента страны о финансовом поощрении медицинского персонала, несшего трудовую вахту в праздничные дни, - заявил Владимир Владимиров.