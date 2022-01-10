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Общество10 января 2022 14:58

Губернатор Ставрополья из-за ситуации с COVID-19 дал ряд поручений

В 2022 году в крае должны быть сохранены стимулирующие выплаты медикам, работающим в красных зонах
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Губернатор Ставрополья сообщил, что эпидобстановка в крае достаточно стабильна. За время новогодних выходных сократились показатели смертности от коронавируса. Об этом говорят ежедневные цифры, опубликованные на личной странице Инстаграм главы Ставрополья. Стало также меньше выявлять пациентов с тяжелым течением болезни.

Однако пандемия еще не побеждена. Остается высокой нагрузка на медицинский персонал. По словам губернатора, в 2022 году на Ставрополье должны быть сохранены стимулирующие выплаты медикам, работающим в красных зонах.

- Также поручил обеспечить выполнение в крае поручения Президента страны о финансовом поощрении медицинского персонала, несшего трудовую вахту в праздничные дни, - заявил Владимир Владимиров.