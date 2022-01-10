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Происшествия10 января 2022 15:19

В Ставропольском крае при загадочных обстоятельствах пропал 12-летний мальчик

Подросток проживал в многодетной семье в станице Георгиевской
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Фото: georgievsk_ru

Фото: georgievsk_ru

В Георгиевском городском округе полиция разыскивает без вести пропавшего 12-летнего Ростислава Соловьева. Мальчик ушел из дома 9 января 2022 года.

Подросток проживал в многодетной семье в станице Георгиевской. С того дня Ростислав на связь с родными мальчик не выходил. Об этом сообшили в пресс-службе краевого управления МВД России по Ставропольскому краю.

Если кому-то что-либо известно о пропавшем мальчике, просьба сообщить по телефонам 8 (879−51) 3−51−00, 2−34−51, 02 или 102 (с мобильного).