На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 240 человек

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 240 человек. Число зараженных в крае достигло 127995. За сутки от коронавируса скончались 10 пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день болезнь победили 665 человек.

- На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек. Полностью завершили курс иммунизации 1 миллион 4 тысячи наших земляков. Будьте здоровы! Берегите себя! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.