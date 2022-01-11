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Общество11 января 2022 5:12

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 240 человек

За сутки от коронавируса скончались 10 пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 240 человек. Число зараженных в крае достигло 127995. За сутки от коронавируса скончались 10 пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день болезнь победили 665 человек.

- На сегодняшний день первым компонентом вакцинировались почти 1 миллион 214 тысяч человек. Полностью завершили курс иммунизации 1 миллион 4 тысячи наших земляков. Будьте здоровы! Берегите себя! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.