В Ставрополе выделили 11,5 млн рублей на обеспечение льготного проезда горожан

В Ставрополе начался прием заявок на возмещение затрат организаций-перевозчиков, в транспорте которых действует льготный проезд для отдельных категорий граждан. В 2022 году на субсидии перевозчикам выделили свыше 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Глава города принял решение сохранить финансирование льготного проезда для нескольких категорий граждан, чтобы проезд в троллейбусах и автобусах не лёг тяжелым бременем на горожан.

Участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, почетные граждане Ставрополя могут получить полностью бесплатный проездной билет.

Для пенсионеров, многодетных семей, родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких матерей, почетных доноров, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и школьников, действует скидка на приобретение проездного билета в размере 50 %.

С 1 февраля 2022 года стоимость льготного проездного билета для указанных категорий граждан в троллейбусах (ГУП «СТП») с учетом 50% скидки составит 480 рублей. В автобусах (после утверждения тарифа на 2022 год краевой тарифной комиссией) с учетом 50% скидки предварительно составит 840 рублей. Проездной рассчитан на 60 поездок.

Заявки на предоставление субсидии с 10 по 24 января 2022 года включительно принимает комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя.