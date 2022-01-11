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Происшествия11 января 2022 7:02

Жители села на Ставрополье устроили в доме наркопритон

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье: «Организация притонов для потребления наркотиков»
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Двое жителей станицы Марьинской Кировского городског округа устроили в своих частных домах наркопритоны.

Так, мужчины систематически предоставляли свои комнаты наркозависимым. При обследовании дома оперативники изъяли приспособления, используемые для изготовления и употребления запрещенных веществ.

Полицейские также установили, что за оказание услуг «гости» расплачивались с собственниками дома деньгами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье: «Организация притонов для потребления наркотиков».