Жители села на Ставрополье устроили в доме наркопритон

Двое жителей станицы Марьинской Кировского городског округа устроили в своих частных домах наркопритоны.

Так, мужчины систематически предоставляли свои комнаты наркозависимым. При обследовании дома оперативники изъяли приспособления, используемые для изготовления и употребления запрещенных веществ.

Полицейские также установили, что за оказание услуг «гости» расплачивались с собственниками дома деньгами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье: «Организация притонов для потребления наркотиков».