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Общество11 января 2022 9:55

«Россети Северный Кавказ» построили новую ЛЭП для подключения к сетям малой ГЭС на Ставрополье

тавропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВИЭ-генерации
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Специалисты филиала «Ставропольэнерго» компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км

Специалисты филиала «Ставропольэнерго» компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км

«Россети Северный Кавказ» реализовали основной комплекс мероприятий для технологического присоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции, которая строится в районе поселка Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Специалисты филиала «Ставропольэнерго» компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км. Строительство велось на территории со сложным геолого-почвенным рельефом.

На выполнение работ компанией направлено свыше 12 млн рублей.

Инвестор проекта – компания «ЭнергоМИН» – для завершения техприсоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции к электросетям построит на площадке станции распределительное устройство с силовым трансформатором мощностью 16 МВА.

Полностью завершить строительство гидроэлектростанции инвестор планирует в 2022 году.

В среднем ежегодно объект будет вырабатывать 32 миллиона киловатт-часов «зеленой» электроэнергии. Этого объема будет достаточно для надежного энергоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения и жителей сел Ачикулак, Каясула, поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района, а также поселка Терский Буденновского района. На указанных территориях проживает более 18 тысяч человек.

Ставропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВИЭ-генерации. В регионе только за год к электросетям подключены несколько ветроэлектростанций, в том числе крупнейшая в России Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт. В настоящее время на территории края возводится еще несколько «зеленых» электростанций.