«Россети Северный Кавказ» построили новую ЛЭП для подключения к сетям малой ГЭС на Ставрополье

Специалисты филиала «Ставропольэнерго» компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км

«Россети Северный Кавказ» реализовали основной комплекс мероприятий для технологического присоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции, которая строится в районе поселка Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Специалисты филиала «Ставропольэнерго» компании построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км. Строительство велось на территории со сложным геолого-почвенным рельефом.

На выполнение работ компанией направлено свыше 12 млн рублей.

Инвестор проекта – компания «ЭнергоМИН» – для завершения техприсоединения Горько-Балковской малой гидроэлектростанции к электросетям построит на площадке станции распределительное устройство с силовым трансформатором мощностью 16 МВА.

Полностью завершить строительство гидроэлектростанции инвестор планирует в 2022 году.

В среднем ежегодно объект будет вырабатывать 32 миллиона киловатт-часов «зеленой» электроэнергии. Этого объема будет достаточно для надежного энергоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения и жителей сел Ачикулак, Каясула, поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района, а также поселка Терский Буденновского района. На указанных территориях проживает более 18 тысяч человек.

Ставропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВИЭ-генерации. В регионе только за год к электросетям подключены несколько ветроэлектростанций, в том числе крупнейшая в России Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт. В настоящее время на территории края возводится еще несколько «зеленых» электростанций.