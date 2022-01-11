Ставрополье готовится к вакцинации детей от коронавируса

В Ставропольском крае готовятся к старту прививочной кампании от коронавируса среди школьников. В образовательных учреждениях родителям выдают бланки на добровольное согласие на вакцинацию.

Официальных данных по началу кампании пока нет, но как стало известно «КП-Ставрополь», первая партия доз вакцины «Спутник-М» может поступить в регион к концу января. В феврале вакцина уже будет доступна школьникам Ставрополья.

Клинические испытания детской вакцины от ковида прошли благополучно. Вирусологи считают прививку безопасной, а прививочную кампанию среди детей необходимой.

- Если мы оставим вирусу такую брешь, как неиммунные подростки, то будут болеть и они. Чем больше будут болеть, тем больше вероятность возникновения тяжелого течения заболевания, - сказал в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что в школах началась запись на прививку от коронавируса.