На Ставрополье школьники 12 - 14 лет получат вакцину от Covid-19 с согласия родителей

Ставропольские школьники в возрасте от 12 до 14 лет смогут пройти вакцинацию от коронавируса с согласия родителей. Бланки добровольного согласия на прививку от Covid-19 уже раздают в школах Ставрополья.

Каждая школа будет обеспечена необходимым количеством доз вакцины на основании сформированного региональным Мнздравом списка добровольных участников прививочной кампании.

Как стало известно «КП-Ставрополь», первая партия вакцины «Спутник-М» может поступить в регион в конце января. Точная дата начала массовой вакцинации среди детей пока не называется.

Тем временем, вирусологи уверены, что иммунизация детей - необходимая мера. Прививка снижает риск тяжелого течения заболевания, а коллективный иммунитет сдерживает вирус от мутации.

- У вируса есть возможность мутации и приобретения новых свойств. Самое опасное - уклонение от вакцинного иммунитета. Отказываясь от вакцинации, мы даем вирусу простор для перегруппировки сил, - объяснил корреспонденту «КП-Ставрополь» Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог.

Напомним, вакцина от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М) прошла регистрацию в Минздраве России 24 ноября 2021 года.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала о том, что в школах родителям предлагают заполнить бланки добровольного согласия на вакцинацию детей.