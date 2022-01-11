Губернатор опроверг информацию о «минировании» школы №24 в Ставрополе

В школу №24 в Ставрополе поступила анонимная информация о «минировании» объекта. Сотрудники правоохранительных, специальных служб отреагировали оперативно.

Здание проверено, проведены все необходимые мероприятия – угрозы нет. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

- Ученикам, их родителям и учителям волноваться не нужно. А вот тем, кто такие анонимки создает, побеспокоится стоит. Уверен, компетентные структуры скоро этого «автора» вычислят, и все вопросы ему зададут, - заявил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что детей и учителей 11 января эвакуировали из здания школы.