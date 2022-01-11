В Минеральных Водах пенсионер попался на фиктивной постановке на учет иностранцев

Полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства 61-летним жителем Минеральных Вод.

Выяснилось, что мужчина фиктивно постановил на учет по месту своего жительства троих иностранных граждан.

При этом хозяин дома не предоставил им жилое помещение для проживания. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».