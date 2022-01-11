Бизнесмен из Пятигорска пойдет под суд за сокрытие налогов на 61 млн рублей

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против директора коммерческой организации в Пятигорске возбудили уголовное дело за сокрытие налогов в особо крупных размерах. Всего, по данным ведомства, он задолжал государству 61 миллион рублей.

- С января 2016 года по март 2019 года подозреваемый уклонился от уплаты налогов путем совершения "фиктивных" финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, - рассказали в Следкоме.

Сейчас расследование продолжается, как только будет достаточно материалов и доказательств, дело передадут в суд. Мужчине грозит как минимум штраф, возможно - тюремный срок.