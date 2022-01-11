Казна Ставрополья в 2021 году увеличила доходы на почти 5%

В Ставропольском крае за 2021 год в казну поступили почти 159 миллионов рублей. Показатель улучшили более чем в четыре раза, государственный долг края сократился в семь раз.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году власти Ставрополья направят около 23 миллиардов рублей на выполнение задач в рамках реализации национальных проектов. В частности, более 16 миллиардов потратят на строительство новых школ, поликлиник и больниц, капитальный ремонт водоводов и т.д.

Отметим, в 2021 году Ставрополье показало хорошие показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - регион вошел в тройку лидеров по качеству трасс.