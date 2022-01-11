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Общество11 января 2022 17:46

Ставрополье стало пилотным регионом программы поддержки туризма для детей

Власти могут рассчитывать на субсидию в 33 миллиона рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край вошел в перечень пилотных регионов, где реализуют программу поддержки туризма для школьников 5-9 классов. Государство направит около 33 миллионов рублей в регион в качестве первой субсидии.

- Ее главная цель - познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий. Распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей, - сказано в постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Помимо Ставрополья программу реализуют в еще 17 регионах страны. Работы пройдут в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".