Ставрополье стало пилотным регионом программы поддержки туризма для детей

Ставропольский край вошел в перечень пилотных регионов, где реализуют программу поддержки туризма для школьников 5-9 классов. Государство направит около 33 миллионов рублей в регион в качестве первой субсидии.

- Ее главная цель - познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий. Распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей, - сказано в постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Помимо Ставрополья программу реализуют в еще 17 регионах страны. Работы пройдут в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".