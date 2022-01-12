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Общество12 января 2022 6:14

Главным ветеринаром Ставрополья стал Денис Тарануха

Он занял пост главы управления ветеринарии Ставропольского края
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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11 января первый заместитель председателя правительства Ставрополья Владимир Ситников представил нового руководителя региональной ветеринарии Дениса Тарануха. Теперь он будет ответственен за развитие этого направления и надзор за ситуацией в крае.

- Главным является строгий контроль за эпизоотической обстановкой на Ставрополье. Необходимо задать качественно новый импульс в этом направлении, - заявил Ситников.

Тарануха работал в Северо-Кавказском Межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и имеет большой профессиональный опыт в этой сфере.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об эпидемии чумы, которая "скосила" сотни свиней. Зараженное мясо успело попасть на прилавки магазинов, но его быстро изъяли, а учреждения посадили на карантин.