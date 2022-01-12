2 человека госпитализировали после массового ДТП на Северном обходе Ставрополя

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На Северном обходе Ставрополя произошла массовая авария с четырьмя автомобилями - три легковушки и эвакуатор. В результате два человека пострадали, их госпитализировали в ближайшую больницу с увечьями.

- По предварительным данным, 11 января в 18 часов 40 минут на 4 км автодороги "Северный обход г. Ставрополя" водитель автомобиля Шкода Октавия, двигаясь со стороны села Надежда в направлении города Михайловска, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Багем, - рассказали

После этого Школа врезается в билборд, выезжает на "встречку" и сталкивается с Приорой. Затем Багем по инерции въезжает в эвакуатор, припаркованный на обочине.

В больницу попали водители Школы и Приоры, их проверят на наличие алкоголя в крови.