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Экономика12 января 2022 9:08

Средняя зарплата жителей Ставрополя увеличилась на 8,2% и составила 44 тысячи

Эксперты подвели итоги и сравнили показатели 2020 и 2021 годов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Северо-Кавказстат опубликовали оперативные итоги социально-экономического развития Ставрополя за 2021 год. За период с января по ноябрь номинальная зарплата горожан увеличилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Номинальная средняя зарплата составила 44 тысячи рублей. Больше всего получают финансисты и работники страховых компаний, после них - оптовики. Их средняя номинальная плата составила около 60 тысяч рублей в месяц.

- Реальная заработная плата возросла на 1,3 процента, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во всем Ставропольском крае в период с января по сентябрь 2021 года средняя оплата труда ставропольцев выросла на 8,5% и составила 35 809 рублей. Однако ее реальный размер с поправками на нынешние цены увеличился на 1,5%.