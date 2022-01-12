Средняя зарплата жителей Ставрополя увеличилась на 8,2% и составила 44 тысячи

В Северо-Кавказстат опубликовали оперативные итоги социально-экономического развития Ставрополя за 2021 год. За период с января по ноябрь номинальная зарплата горожан увеличилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Номинальная средняя зарплата составила 44 тысячи рублей. Больше всего получают финансисты и работники страховых компаний, после них - оптовики. Их средняя номинальная плата составила около 60 тысяч рублей в месяц.

- Реальная заработная плата возросла на 1,3 процента, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во всем Ставропольском крае в период с января по сентябрь 2021 года средняя оплата труда ставропольцев выросла на 8,5% и составила 35 809 рублей. Однако ее реальный размер с поправками на нынешние цены увеличился на 1,5%.